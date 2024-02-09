город Мантурово, город Мантурово, город Мантурово, Костромская область (на 2019) — Familio

Мантурово

город Мантурово, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кологривской уезд
6772Мантурово, д.при р. Унже.8118337488Ярмарок 2. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость
810. Мантурово, деревня бывшая владельческая, при реке Унже, дворов 19, жителей 90, 3 лавки, баз. по воскресениям. (В Медведицкой волости)

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость
Мантурово с., ш., б., я.р. УнжаВ.-В.8336197165181346лес, шер., черн.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Кологривский уезд
деревня Мантурово

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, город Мантурово
34714000001г Мантуровогород
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