Кудинов Ефим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинов Ефим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Кудинова (Сидорова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко (Кудинова) Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Кудинова (Сидорова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудинова (Сидорова) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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