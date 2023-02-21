Кудинова (Сидорова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Сидорова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Россия, Томская область, Зырянский район, село Красноярка

Дата рождения

1902

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сидоров Иван Павлович

Мать: Сидорова Евдокия Антоновна

Россия, Томская область, Зырянский район, село Красноярка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудинова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Кудинов Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Кудинов Ефим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Ефим Алексеевич

Смерть
1996
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