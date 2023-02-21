Кудинова (Сидорова) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссия, Томская область, Зырянский район, село Красноярка
Дата рождения1902
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сидоров Иван Павлович
Россия, Томская область, Зырянский район, село Красноярка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Кудинов Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Кудинов Ефим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996