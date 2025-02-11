Шабашева Февронья Степановна Порецкая 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Шабашева Февронья Степановна Порецкая

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1866, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Порецкий (Мещанин Сызрани) Степан Фролович1832 г.р.
Супруги
Шабашев Сергей Иванович1867 г.р.
Дети
Вавилина Анна Сергеевна Шабашева1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Порецкий (Мещанин Сызрани) Степан Фролович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Шабашев Сергей Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вавилина Анна Сергеевна Шабашева

Отец ребёнка: Шабашев Сергей Иванович

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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