Шабашева Февронья Степановна Порецкая
женский, родилась 1866, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПорецкий (Мещанин Сызрани) Степан Фролович1832 г.р.
Супруги
Шабашев Сергей Иванович1867 г.р.
Дети
Вавилина Анна Сергеевна Шабашева1887 г.р.
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Рождение
1866
Отец: Порецкий (Мещанин Сызрани) Степан Фролович
Мать: ?
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.11.1886
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вавилина Анна Сергеевна Шабашева
Отец ребёнка: Шабашев Сергей Иванович
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно