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Шабашев Сергей Иванович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шабашев Иван Сиклитович

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Шабашева Февронья Порецкая

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вавилина Анна Шабашева

Мать ребёнка: Шабашева Февронья Порецкая

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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