Шабашев Сергей Иванович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1867
Отец: Шабашев Иван Сиклитович
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.11.1886
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вавилина Анна Шабашева
Мать ребёнка: Шабашева Февронья Порецкая
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно