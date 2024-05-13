Дрозд (Дрозденко) Архип Георгиевич Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрозд (Дрозденко) Архип Георгиевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

1816 г.р.
Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Дрозд (Дрозденко) Егор (Георгий) Васильевич

Мать: Дрозд (Шевченко) Ульяна Емельяновна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
23.01.1838

Жена: Дрозденко (Бойченко) Екатерина Андреевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T94P-Q?i=297&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.01.1839

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Анна Архиповна

Мать ребёнка: Дрозденко (Бойченко) Екатерина Андреевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WD-M?i=434&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.12.1839

Сын: Дрозд (Дрозденко) Степан Архипович

Мать ребёнка: Дрозденко (Бойченко) Екатерина Андреевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WP-1?i=452&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
09.11.1840

Жена: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QN-9?i=539&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.08.1841

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Соломония Архиповна

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T973-N?i=477&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
04.11.1843

Сын: Дрозд (Дрозденко) Иосиф Архипович

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9Q1-2?i=507&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.02.1846

Сын: Дрозд (Дрозденко) Архип Архипович

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T932-9?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
16.11.1848

Сын: Дрозд (Дрозденко) Матвей Архипович

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QG-K?i=694&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.10.1851

Сын: Дрозд (Дрозденко) Кузьма Архипович

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T939-7?i=737&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
16.09.1853

Сын: Дрозд (Дрозденко) Никита Архипович

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SQ-T?i=770&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
22.05.1856

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Феодосия Архиповна

Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCHR?i=33&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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