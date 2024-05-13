Дрозд (Дрозденко) Архип Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Дрозд (Дрозденко) Анна Архиповна
Мать ребёнка: Дрозденко (Бойченко) Екатерина Андреевна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Степан Архипович
Мать ребёнка: Дрозденко (Бойченко) Екатерина Андреевна
Жена: Дрозденко Анна Яковлевна
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Соломония Архиповна
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Иосиф Архипович
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Архип Архипович
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Матвей Архипович
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Кузьма Архипович
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна
Сын: Дрозд (Дрозденко) Никита Архипович
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Феодосия Архиповна
Мать ребёнка: Дрозденко Анна Яковлевна