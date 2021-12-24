Бондаренко Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Раиса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Николай Иванович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Бондаренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Бондаренко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Иванович

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