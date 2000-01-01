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Бондаренко Алексей Николаевич
Бондаренко Алексей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Мужской
Отец
Бондаренко Николай Иванович
1942 г.р.
Мать
Бондаренко Раиса Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Бондаренко Николай Иванович
Мать:
Бондаренко Раиса Владимировна
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