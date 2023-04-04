Орловский Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Рождение ребёнка
27.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 1941 и 1945

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