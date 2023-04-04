Орловский Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Рождение ребёнка
27.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Между 1941 и 1945