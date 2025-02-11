Деревягина (Михенчева) Елена Лукьяновна 05.07.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Деревягина (Михенчева) Елена Лукьяновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.07.1906, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 04.06.1974

Отец
Михенчев Лука Яковлевич1861 г.р.
Мать
Михенчева (Раздьяконова) Екатерина Ивановна1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1906

Отец: Михенчев Лука Яковлевич

Мать: Михенчева (Раздьяконова) Екатерина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
04.06.1974

Похороны
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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