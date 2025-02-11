Деревягина (Михенчева) Елена Лукьяновна
женский, родилась 05.07.1906, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 04.06.1974
ОтецМихенчев Лука Яковлевич1861 г.р.
МатьМихенчева (Раздьяконова) Екатерина Ивановна1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1906
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.06.1974
Похороны
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область