Ушкова Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1834 ст.
Дочь: Ушкова Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Ушков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1837 ст.
Сын: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Ушков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.
Дочь: Ушкова Акулина Афанасьевна
Отец ребёнка: Ушков Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно