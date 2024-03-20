Ушков Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушков Петр Никитич
Рождение ребёнка
11.03.1834 ст.
Дочь: Ушкова Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: Ушкова Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
24.10.1837 ст.
Сын: Ушков Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ушкова Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.
Дочь: Ушкова Акулина Афанасьевна
Мать ребёнка: Ушкова Екатерина Викторовна
Смерть
Неизвестно