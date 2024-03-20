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Ушков Афанасий Петрович

Место рождения

Исаково, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушков Петр Никитич

Мать: не указана

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1834 ст.

Дочь: Ушкова Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Ушкова Екатерина Викторовна

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1837 ст.

Сын: Ушков Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ушкова Екатерина Викторовна

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.

Дочь: Ушкова Акулина Афанасьевна

Мать ребёнка: Ушкова Екатерина Викторовна

Исаково, Дмитровский район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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