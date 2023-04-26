Авдотья (Евдокия) (Сидорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1860

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1863

Сын: Никонор Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1863

Сын: Прохор Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1869

Дочь: Секлитинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1874

Дочь: Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенов

Смерть
Неизвестно
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