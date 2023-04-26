Авдотья (Евдокия) (Сидорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1860
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
24.07.1863
Сын: Никонор Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
24.07.1863
Сын: Прохор Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: Секлитинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
17.01.1874
Дочь: Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Семенов
Смерть
Неизвестно