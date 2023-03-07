Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения?.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1835
Отец: Семен Макаров
Мать: Матрена (Марья) Иванова
Рождение ребёнка
27.11.1860
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)
Рождение ребёнка
24.07.1863
Сын: Никонор Васильев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)
Рождение ребёнка
24.07.1863
Сын: Прохор Васильев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: Секлитинья Васильева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)
Рождение ребёнка
17.01.1874
Дочь: Евфросинья Васильева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно