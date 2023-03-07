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Василий Семенов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1835

Отец: Семен Макаров

Мать: Матрена (Марья) Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1860

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1863

Сын: Никонор Васильев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1863

Сын: Прохор Васильев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1869

Дочь: Секлитинья Васильева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1874

Дочь: Евфросинья Васильева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) (Сидорова)

Смерть
Неизвестно
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