Михайла Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Михайла Петрович
Мать: Марина Степановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Улита Михайловна
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
02.07.1812
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1813
Дочь: Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1816
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1819
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1820
Сын: Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1823
Сын: Игнат Михайлович
Мать ребёнка: Лукерья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Николаевна
Смерть
Неизвестно