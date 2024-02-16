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Михайла Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Михайла Петрович

Мать: Марина Степановна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Улита Михайловна

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.1812

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1813

Дочь: Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
11.09.1816

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1819

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1820

Сын: Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.1823

Сын: Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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