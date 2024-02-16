Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Михайла Михайлович

Мать: Лукерья Николаевна

Смерть
1812
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