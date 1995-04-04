Зайцева Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1919

Дата смерти

04.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1942

Дочь: Ломаско Галина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
10.08.1947

Дочь: Зайцева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
24.02.1952

Дочь: Зайцева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Гаврилович

Смерть
04.04.1995
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