Зайцева Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1919
Дата смерти04.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1942
Дочь: Ломаско Галина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
10.08.1947
Дочь: Зайцева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
24.02.1952
Дочь: Зайцева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Гаврилович
Смерть
04.04.1995