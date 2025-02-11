Сараева (Дубаева) Екатерина / Наталья Ефимовна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараева (Дубаева) Екатерина / Наталья Ефимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1882, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов06.02.1884 г.р.
Дети
(Сараева) Евдокия Федорова12.02.1903 г.р.
Сараев (Баевка) Прокопий Федоров04.07.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: (Сараева) Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Сараев (Баевка) Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
13.11.1907

Дочь: (Сараева) Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
11.01.1910

Дочь: (Сараева) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: (Сараева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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