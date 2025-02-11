Сараева (Дубаева) Екатерина / Наталья Ефимовна
женский, родилась 1882, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов06.02.1884 г.р.
Дети
(Сараева) Евдокия Федорова12.02.1903 г.р.
Сараев (Баевка) Прокопий Федоров04.07.1905 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1902
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: (Сараева) Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1905
Сын: Сараев (Баевка) Прокопий Федоров
Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
13.11.1907
Дочь: (Сараева) Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
11.01.1910
Дочь: (Сараева) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: (Сараева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сараев В 1915 В Армии Федор Евдокимов
Смерть
Неизвестно