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Сараев Федор Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884

Отец: Сараев Евдоким Власович

Мать: Сараева Мария Матвеевна

Бракосочетание
06.?.1902

Жена: Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Сараев (баевка) Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
14.02.1907

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
13.11.1907

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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