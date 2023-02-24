Сараев Федор Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884
Отец: Сараев Евдоким Власович
Мать: Сараева Мария Матвеевна
Бракосочетание
06.?.1902
Жена: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1905
Сын: Сараев (баевка) Прокопий Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
14.02.1907
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
13.11.1907
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Смерть
Неизвестно