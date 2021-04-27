Антик Морис (Моисей) Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антик Морис (Моисей) Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна

Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.

Сын: Антик Владимир (Вольдемар) Моисеевич (Морисович)

Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна

Рождение ребёнка
17.07.1884 ст.

Дочь: Антик Софья Моисеевна (Морисовна)

Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна

Рождение ребёнка
31.05.1886 ст.

Дочь: Антик Изабелла Моисеевна

Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна

Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.

Дочь: Антик Анна Моисеевна (Морисовна)

Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна

Смерть
Неизвестно

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