Антик Морис (Моисей) Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.
Сын: Антик Владимир (Вольдемар) Моисеевич (Морисович)
Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна
Рождение ребёнка
17.07.1884 ст.
Дочь: Антик Софья Моисеевна (Морисовна)
Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна
Рождение ребёнка
31.05.1886 ст.
Дочь: Антик Изабелла Моисеевна
Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.
Дочь: Антик Анна Моисеевна (Морисовна)
Мать ребёнка: Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна
Смерть
Неизвестно