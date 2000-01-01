Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.
Сын: Антик Владимир Моисеевич (Морисович)
Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович
Кёнигсберг
Рождение ребёнка
17.07.1884 ст.
Дочь: Антик Софья Моисеевна (Морисовна)
Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович
Kёнигсберг
Рождение ребёнка
31.05.1886 ст.
Дочь: Антик Изабелла Моисеевна
Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович
Самара (село Богатое)
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.
Дочь: Антик Анна Моисеевна (Морисовна)
Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович
Рязань
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
США