Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антик (Шкловская) Мария (Мане) Львовна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.

Сын: Антик Владимир Моисеевич (Морисович)

Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович

Кёнигсберг
Рождение ребёнка
17.07.1884 ст.

Дочь: Антик Софья Моисеевна (Морисовна)

Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович

Kёнигсберг
Рождение ребёнка
31.05.1886 ст.

Дочь: Антик Изабелла Моисеевна

Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович

Самара (село Богатое)
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.

Дочь: Антик Анна Моисеевна (Морисовна)

Отец ребёнка: Антик Морис Ефремович

Рязань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антик Морис Ефремович

Смерть
Неизвестно
США
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