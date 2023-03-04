Наговицына Анна Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1814 ст.
Сын: Наговицын Денис Артёмович
Отец ребёнка: Наговицын Артём Фомин
Рождение ребёнка
24.09.1818 ст.
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1816