Наговицына Анна Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицына Анна Власова

Наговицына Анна Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Артём Фомин

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1814 ст.

Сын: Наговицын Денис Артёмович

Отец ребёнка: Наговицын Артём Фомин

Рождение ребёнка
24.09.1818 ст.

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.