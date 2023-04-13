Szarf (Engelsztejn) Brucha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.09.1902
Муж: Szarf Szlama
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Szarf Szlama
Modrzejów
Рождение ребёнка
05.04.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Szarf Szlama
Będzin, Silesian Voivodeship Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943