Szarf (Engelsztejn) Brucha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szarf (Engelsztejn) Brucha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.09.1902

Муж: Szarf Szlama

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Szarf Szlama

Modrzejów
Рождение ребёнка
05.04.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Szarf Szlama

Będzin, Silesian Voivodeship Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943
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