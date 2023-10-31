Баженов Семён Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1885
Бракосочетание
18.02.1905 ст.
Жена: Баженова Марфа Якимова
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Баженова Марфа Якимова
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Дочь: Чиркова Нина Семёнова
Мать ребёнка: Баженова Марфа Якимова
Рождение ребёнка
15.04.1914 ст.
Дочь: Князева Александра Семёнова
Мать ребёнка: Баженова Марфа Якимова
Смерть
Неизвестно