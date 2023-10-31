Баженов Семён Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Семён Романов

Баженов Семён Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1885

Отец: Баженов Роман Дмитриев

Мать: Баженова Стефанида Малахиева

Бракосочетание
18.02.1905 ст.

Жена: Баженова Марфа Якимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Сын: Баженов Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Баженова Марфа Якимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Дочь: Чиркова Нина Семёнова

Мать ребёнка: Баженова Марфа Якимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1914 ст.

Дочь: Князева Александра Семёнова

Мать ребёнка: Баженова Марфа Якимова

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close