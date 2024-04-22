Баженова Марфа Якимова
Место рождения
Дата рождения24.06.1881 ст.
Дата смерти02.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881 ст.
Бракосочетание
18.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Баженов Семён Романов
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Дочь: Чиркова Нина Семёнова
Отец ребёнка: Баженов Семён Романов
Рождение ребёнка
15.04.1914 ст.
Дочь: Князева Александра Семёнова
Отец ребёнка: Баженов Семён Романов
Смерть
02.10.1918
умерла в 35 лет, от испанки.