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Баженова Марфа Якимова

Место рождения

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.06.1881 ст.

Дата смерти

02.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Извиль, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1905 ст.

Муж: Баженов Семён Романов

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Сын: Баженов Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Баженов Семён Романов

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Дочь: Чиркова Нина Семёнова

Отец ребёнка: Баженов Семён Романов

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1914 ст.

Дочь: Князева Александра Семёнова

Отец ребёнка: Баженов Семён Романов

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.10.1918
Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
умерла в 35 лет, от испанки.
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