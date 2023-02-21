Бондаренко Федор Епимахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Федор Епимахович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

23.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Колесникова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Евиловна

Ейское Укрепление, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриценко Елена Федоровна

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Евиловна

Смерть
23.10.1967
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