Бондаренко Федор Епимахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти23.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Колесникова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Евиловна
Ейское Укрепление, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриценко Елена Федоровна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Евиловна
Смерть
23.10.1967