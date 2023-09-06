Гриценко (Бондаренко) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриценко Лариса Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриценко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Гриценко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриценко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриценко Петр
Смерть
Неизвестно