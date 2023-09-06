Гриценко (Бондаренко) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Бондаренко) Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Федор Епимахович

Мать: Бондаренко Мария Евиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриценко Лариса Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриценко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Гриценко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Петр

Смерть
Неизвестно
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