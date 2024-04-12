Межуева (Голубева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межуева (Голубева) Ирина Николаевна

Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликово, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2&pageNum=18&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
Бракосочетание
02.05.1907

Муж: Межуев Иван Васильевич

https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2&pageNum=18&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
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