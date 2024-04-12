Межуева (Голубева) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2&pageNum=18&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
Бракосочетание
02.05.1907
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2&pageNum=18&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive