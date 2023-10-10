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Межуев Иван Васильевич

Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межуев Василий Алексеевич

Мать: не указана

Куликово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
02.05.1907

Жена: Межуева Ирина Николаевна

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Смерть
Неизвестно
Куликово, Дмитровский, Московская область
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