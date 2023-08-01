Кондрашова Феврония Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Феврония Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1852

Сын: Кондрашов Георгий Емельянович

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1854

Сын: Кондрашев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Кондрашева Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Киприанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Емельян Киприанович

Смерть
Неизвестно
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