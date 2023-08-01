Кондрашова Феврония Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1852
Сын: Кондрашов Георгий Емельянович
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Киприанович
Рождение ребёнка
12.08.1854
Сын: Кондрашев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Киприанович
Рождение ребёнка
25.05.1857
Дочь: Кондрашева Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно