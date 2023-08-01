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Кондрашов Емельян Киприанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Кондрашов Киприан Гаврилович

Мать: Кондрашова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.02.1852

Сын: Кондрашов Георгий Емельянович

Мать ребёнка: Кондрашова Феврония Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1854

Сын: Кондрашев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Кондрашова Феврония Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Кондрашева Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Кондрашова Феврония Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Феврония Алексеевна

Смерть
Неизвестно