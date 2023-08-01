Кондрашов Емельян Киприанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
03.02.1852
Сын: Кондрашов Георгий Емельянович
Мать ребёнка: Кондрашова Феврония Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1854
Сын: Кондрашев Василий Емельянович
Мать ребёнка: Кондрашова Феврония Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.1857
Дочь: Кондрашева Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Кондрашова Феврония Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно