Юртаева Евдокия Родионова кр я Дорофеевка
женский, родилась 1844
умерла Неизвестно
Супруги
Юртаев Тимофей Кузьмин см биогра1848 г.р.
Калдыркаев Алексей Матвеев1825 г.р.
Дети
Калдыркаев Никита Алексеев25.05.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1873
Сын: Калдыркаев Никита Алексеев
Отец ребёнка: Калдыркаев Алексей Матвеев
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.10.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно