Юртаева Евдокия Родионова кр я Дорофеевка 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаева Евдокия Родионова кр я Дорофеевка

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844

умерла Неизвестно

Супруги
Юртаев Тимофей Кузьмин см биогра1848 г.р.
Калдыркаев Алексей Матвеев1825 г.р.
Дети
Калдыркаев Никита Алексеев25.05.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калдыркаев Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
25.05.1873

Сын: Калдыркаев Никита Алексеев

Отец ребёнка: Калдыркаев Алексей Матвеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.10.1874

Муж: Юртаев Тимофей Кузьмин см биогра

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Вторым браком. По первому браку Колдыркаева

Смерть
Неизвестно

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