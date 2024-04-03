Скороходов Александр Иванович 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Скороходов Ххх Иван Алексеевич

Мать: Скороходова Ххх Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Москва

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