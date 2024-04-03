Скороходов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Москва