Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ключников Александр Григорьевич

Мать: Ключникова(Скороходова) (Скороходова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Александр Иванович

Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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