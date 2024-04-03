Скороходова(Ключникова) (Ключникова?) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1951
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.