Шуваев Андрей Тимофеев 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Шуваев Андрей Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1815, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Шуваев Тимофей Фёдоров1782 г.р.
Супруги
Шуваева Христина Никитина1817 г.р.
Дети
Шуваев Иван Андреев1837 г.р.
Шуваев Спиридон Андреев1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Шуваев Тимофей Фёдоров

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Христина Никитина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шуваев Иван Андреев

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шуваев Спиридон Андреев

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шуваева) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шуваев Никифор Андреев

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Шуваева) Анна Андреева

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шуваева) Елена Андреева

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Шуваева) Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

6 семья

Смерть
Неизвестно

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