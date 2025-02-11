Шуваев Андрей Тимофеев
мужской, родился 1815, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецШуваев Тимофей Фёдоров1782 г.р.
Супруги
Шуваева Христина Никитина1817 г.р.
Дети
Шуваев Иван Андреев1837 г.р.
Шуваев Спиридон Андреев1840 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Шуваев Тимофей Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шуваев Иван Андреев
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шуваева) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Шуваева) Анна Андреева
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шуваева) Елена Андреева
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Шуваева) Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Шуваева Христина Никитина
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно