(Шуваева) Пелагея Андреева
женский, родилась 1852, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецШуваев Андрей Тимофеев1815 г.р.
МатьШуваева Христина Никитина1817 г.р.
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Место
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Рождение
1852
Отец: Шуваев Андрей Тимофеев
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно