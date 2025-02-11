(Шуваева) Пелагея Андреева 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шуваева) Пелагея Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1852, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Шуваев Андрей Тимофеев1815 г.р.
Мать
Шуваева Христина Никитина1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шуваев Андрей Тимофеев

Мать: Шуваева Христина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

6 семья

Смерть
Неизвестно

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