Бухваловъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бухваловъ Тимофей
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кузнецова Авдотья
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бухваловъ Петръ
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бухваловъ Карпъ
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бухваловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бухваловъ Артемий
Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева
Бракосочетание
Неизвестно