Бухваловъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухваловъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Бухваловъ Тимофей

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кузнецова Авдотья

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бухваловъ Петръ

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бухваловъ Карпъ

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бухваловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бухваловъ Артемий

Мать ребёнка: Бухвалова Авдотья Силантьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвалова Авдотья Силантьева

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