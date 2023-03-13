Бухвалова Авдотья Силантьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бухваловъ Тимофей
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кузнецова Авдотья
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бухваловъ Петръ
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бухваловъ Карпъ
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бухваловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бухваловъ Артемий
Отец ребёнка: Бухваловъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухваловъ Василий