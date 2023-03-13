Бухвалова Авдотья Силантьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухвалова Авдотья Силантьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Бухваловъ Тимофей

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кузнецова Авдотья

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Бухваловъ Петръ

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бухваловъ Карпъ

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бухваловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бухваловъ Артемий

Отец ребёнка: Бухваловъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухваловъ Василий