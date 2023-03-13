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Бухваловъ Карпъ
Бухваловъ Карпъ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Бухваловъ Василий
1735 г.р.
Мать
Бухвалова Авдотья Силантьева
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Бухваловъ Василий
Мать:
Бухвалова Авдотья Силантьева
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