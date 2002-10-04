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Горбунова Дарья Андреевна
Горбунова Дарья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2002
Пол
Женский
Отец
Горбунов Андрей Иванович
Мать
Масалыкина (Шульга) Светлана Васильевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
еМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2002
Отец:
Горбунов Андрей Иванович
Мать:
Масалыкина Светлана Васильевна
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