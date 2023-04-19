Масалыкина (Шульга) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалыкина (Шульга) Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1964

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

еМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1964

Отец: Шульга Василий михайлович

Мать: Шульга вера ефимовна

Рождение ребёнка
06.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масалыкин Александр николаевич

Рождение ребёнка
04.10.2002

Дочь: Горбунова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Иванович

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