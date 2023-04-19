Масалыкина (Шульга) Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1964
Отец: Шульга Василий михайлович
Мать: Шульга вера ефимовна
Рождение ребёнка
06.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масалыкин Александр николаевич
Рождение ребёнка
04.10.2002
Дочь: Горбунова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Иванович