Никонова Марфа
женский, родилась Около 1771
умерла После 1816
Супруги
Никонов Павел АбрамовичОколо 1755 г.р.
Дети
(Никонова) Афимья ПавловнаОколо 1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1800 и 1803
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Никонова) Афимья Павловна
Отец ребёнка: Никонов Павел Абрамович
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1816