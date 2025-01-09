Никонова Марфа Около 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Никонова Марфа

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1771

умерла После 1816

Супруги
Никонов Павел АбрамовичОколо 1755 г.р.
Дети
(Никонова) Афимья ПавловнаОколо 1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Между 1800 и 1803

Муж: Никонов Павел Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Никонова) Афимья Павловна

Отец ребёнка: Никонов Павел Абрамович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.