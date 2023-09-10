Привидён Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Привидён Нина Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1975
Сын: Привидён Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Привидён Нина Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1983
Сын: Привидён Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Привидён Нина Петровна
Смерть
Неизвестно