Привидён Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привидён Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привидён Нина Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1975

Сын: Привидён Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Привидён Нина Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1983

Сын: Привидён Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Привидён Нина Петровна

Смерть
Неизвестно

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