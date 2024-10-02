Перов Малафей Максимович
Место рождения
Дата рождения1666
Дата смертиМежду 1722 и 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Перов Максим Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Есакова (Перова) Прасковья Малафеевна
Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна
Смерть
Между 1722 и 1737