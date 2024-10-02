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Перов Малафей Максимович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1666

Дата смерти

Между 1722 и 1737

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Перов Максим Романович

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Перов Никита Малафеевич

Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Перов Сергей Малафеевич

Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Есакова (Перова) Прасковья Малафеевна

Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Перов Агап Малафеевич

Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Перов Денис Малафеевич

Мать ребёнка: Перова (Чернышова) Федосья Антиповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Между 1722 и 1737
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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