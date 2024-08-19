Jankovskis Valdis
Место рожденияLatvija
Дата рождения1930
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Gintere) Nellija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ginters Jankovskis Edgars
Мать ребёнка: (Gintere) Nellija
Рождение ребёнка
11.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gintere) Nellija
Смерть
1966