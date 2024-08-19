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Jankovskis Valdis

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Место рождения

Latvija

Дата рождения

1930

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Jankovskis Jankowsky Ernest

Мать: Jankovska Jankowsky (Zeniņa Zenina) Ize Ilze Ильзе

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Gintere) Nellija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ginters Jankovskis Edgars

Мать ребёнка: (Gintere) Nellija

Рождение ребёнка
11.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gintere) Nellija

Смерть
1966

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