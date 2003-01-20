(Gintere) Nellija
Место рожденияLatvija
Дата рождения06.07.1934
Дата смерти20.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jankovskis Valdis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ginters Jankovskis Edgars
Отец ребёнка: Jankovskis Valdis
Рождение ребёнка
11.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Jankovskis Valdis
Смерть
20.01.2003