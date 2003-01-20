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(Gintere) Nellija

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Место рождения

Latvija

Дата рождения

06.07.1934

Дата смерти

20.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jankovskis Valdis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ginters Jankovskis Edgars

Отец ребёнка: Jankovskis Valdis

Рождение ребёнка
11.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jankovskis Valdis

Смерть
20.01.2003

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