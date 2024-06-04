Сонин Емельян Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти01.05.1881
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Сонин Антон Игнатьев
Мать: Сонина Аксинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Сонин Лука (Лукьян) Емельянов
Мать ребёнка: Сонина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Сонин Яков Емельянов
Мать ребёнка: Сонина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Аксинья Андреева
Мать ребёнка: Сонина Екатерина Яковлева
Смерть
01.05.1881
Причина смерти: от старости