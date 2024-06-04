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Сонин Емельян Антонов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

01.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сонин Антон Игнатьев

Мать: Сонина Аксинья Семенова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Екатерина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Сонин Лука (Лукьян) Емельянов

Мать ребёнка: Сонина Екатерина Яковлева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сонин Яков Емельянов

Мать ребёнка: Сонина Екатерина Яковлева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Аксинья Андреева

Мать ребёнка: Сонина Екатерина Яковлева

Смерть
01.05.1881
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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