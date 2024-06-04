Сонин Яков Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Сонин Емельян Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Анна Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Зубарева (Сонина) Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Сонина Анна Степанова
Смерть
После 1861