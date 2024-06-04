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Сонин Яков Емельянов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Сонин Емельян Антонов

Мать: Сонина Екатерина Яковлева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Анна Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Зубарева (Сонина) Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Сонина Анна Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1861

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