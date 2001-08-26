Девочкина (Белова) Елизавета Сидоровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1912 ст.
Дата смерти26.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1935
Рождение ребёнка
23.01.1936
Дочь: Девочкина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Девочкина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1942
Сын: Девочкин Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1944
Дочь: Коробова (Девочкина) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1945
Дочь: Боровкова (Девочкина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1948
Сын: Девочкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович
Смерть
26.08.2001
Атеросклероз