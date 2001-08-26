Девочкина (Белова) Елизавета Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девочкина (Белова) Елизавета Сидоровна

Место рождения

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

03.09.1912 ст.

Дата смерти

26.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
09.11.1935

Муж: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.01.1936

Дочь: Девочкина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Девочкина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.04.1942

Сын: Девочкин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.08.1944

Дочь: Коробова (Девочкина) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.09.1945

Дочь: Боровкова (Девочкина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.11.1948

Сын: Девочкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Девочкин Сергей Иванович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
26.08.2001
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Атеросклероз

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