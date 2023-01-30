Образцев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Образцев Михаил Петрович
Мать: Образцева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Образцева Анна Павловна
Работа или профессия
1833
Произведен во священника к Спасовсеградской церкви.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Рукина (Образцева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Образцева Анна Павловна
Смерть
Неизвестно