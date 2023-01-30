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Образцев Иван Михайлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Образцев Михаил Петрович

Мать: Образцева Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцева Анна Павловна

Работа или профессия
1833
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Произведен во священника к Спасовсеградской церкви.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Рукина (Образцева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Образцева Анна Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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